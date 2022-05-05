ألمح المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، المتوج، أخيراً، بلقب الليغا، إلى اعتزاله التدريب بعد نهاية حقبته الثانية مع النادي الملكي. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية تصريح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي يسبق مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال: «بعد هذه المرحلة مع ريال مدريد سأعتزل التدريب على الأرجح». ولم يستبعد المدرب الإيطالي قيادة أي من المنتخبات في مونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا الشمالية، رغم أنه اعتبر أنه سيكون من «المبكر» الحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي. وأقر أنشيلوتي، الذي أصبح أول مدرب يتوج بألقاب الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا)، بأنه يرغب في قضاء وقت أطول مع أحفاده والذهاب إلى عطلة مع زوجته وزيارة شقيقته بشكل أكبر: «هناك العديد من الأمور التي لم أعتنِ بها التي أحب القيام بها. الذهاب إلى أماكن كثيرة لم أزرها قط».