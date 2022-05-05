بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالمياً، نصف نهائي دورة مدريد للألف نقطة (الأساتذة) على ملاعب ترابية، بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب الأربعاء 6-3 و6-2.ونجحت جابر (27 عاماً)، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، في إقصاء هاليب حاملة اللقب مرتين في 2016 و2017 والمصنفة أولى عالمياً سابقاً. وهذه أوّل مرة هذه السنة تبلغ جابر نصف نهائي إحدى بطولات الالف والثانية في مسيرتها بعد انديان ويلز الخريف الماضي.وتلتقي جابر، أعلى مصنفة متبقية في الدورة، في نصف النهائي الفائزة بين الأميركية أماندا أنيسيموفا والروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا. وهو الفوز الـ31 لجابر في مدريد، لتقف على بُعد فوز واحد من معادلة رقم التشيكية بترا كفيتوفا. وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في دورة برمنغهام الإنجليزية على العشب العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات. وكان اللقاء الرابع بين جابر وهاليب (21 عالمياً) لكن الأول على الملاعب الترابية، فعادلت التونسية 2-2. وكانت جابر قد ثأرت من السويسرية بيليندا بنتشيتش وأقصتها من الدور السابق، بعد سقوطها أمامها الشهر الفائت في نهائي دورة تشارلستون الأمريكية.