ستكون المهمة بعنوان واحد لكل من وست هام يونايتد الإنجليزي ورينجرز الإسكتلندي لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) اليوم الخميس: قلب الطاولة على أينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ الألمانيين توالياً في إياب نصف النهائي، بعدما تفوقا ذهاباً.ويسعى لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت إلى محو الخيبة الألمانية في دوري أبطال أوروبا، مع إقصاء بايرن ميونيخ أمام فياريال الإسباني في ربع نهائي المسابقة.ويمتلك أينتراخت فرانكفورت زمام المبادرة قبل استضافة وست هام، إذ سبق أن فاز عليه ذهاباً 2-1 في ذهاب نصف النهائي في لندن الأسبوع الماضي بهدفي أنسغار كناوف والياباني دايتشي كامادا.واصل حينها فرانكفورت مشواره المثالي في ثاني المسابقات الأوروبية من حيث الأهمية، بعدما أطاح في ربع النهائي ببرشلونة الإسباني وعبر إلى الدور الموالي من ملعب «كامب نو» معقل الكاتالونيين.يقف في طريقه فريق وست هام الذي هزم إشبيلية الإسباني (اختصاصي المسابقة) وليون الفرنسي في الدورين السابقين، وهدفه أيضاً بلوغ أول نهائي أوروبي له منذ 46 عاماً حين خسر أمام أندرلخت البلجيكي في كأس الكؤوس عام 1976.ذلك لأن رينجرز وصيف بطل كأس الاتحاد الأوروبي في عام 2008 يستقبل لايبزيغ في ملعب «أيبروكس»، متطلعاً إلى تعويض خسارته 1-صفر في ألمانيا بهدف متأخر من الإسباني أنخيلينيو.وإذ يواصل لايبزيغ جهوده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال الدوري الألماني رغم هزائمه المتتالية أخيراً، سيكون إنجازاً هائلاً لرينجرز إذا ما تمكن من الفوز على رجال دومينيكو تيديسكو خليفة الأمريكي جيسي مارش.وفي حال تأهل لايبزيغ وفرانكفورت إلى النهائي المرتقب في إشبيلية في 18 مايو الحالي، فسيكون ذلك أول نهائي أوروبي ألماني خالص، منذ 2013.