قالت لجنة الانضباط بالفيفا إن السنغال فشلت في «الحفاظ على القانون والنظام» في ملعب مباراة السنغال ومصر يوم 29 مارس الماضي، بعد أن استهدفت عشرات من أجهزة الليزر الأخضر، نجم ليفربول محمد صلاح أثناء المباراة.

وفرض الفيفا غرامة مالية قدرها (180 ألف دولار) على الاتحاد السنغالي لكرة القدم بسبب السلوك المشين بعد توجيه العشرات من أشعة الليزر الأخضر في وجه المصري محمد صلاح وهو يستعد لتنفيذ ركلة جزاء خلال ركلات الترجيح في المباراة الحاسمة ضمن تصفيات كأس العالم على ملعب ديامينياديو الأولمبي.

وتلا المباراة تبادل اتهامات ساخنة، حيث ادعى الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعبيه تعرضوا لانتهاكات عنصرية وتعرضوا للقصف بالزجاجات والحجارة واستهدفوا أيضا بأشعة الليزر طوال المباراة التي شاهدها حشد كبير وصاخب بلغ 50 ألف متفرج.

وحسم ماني ركلات الترجيح التي فازت بها السنغال 3-1 ليقود منتخبه إلى خطف بطاقة مؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر.