أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم الأربعاء عن خوض منتخب اليابان الأول مواجهة دولية ودية أمام المنتخب البرازيلي في العاصمة طوكيو في 6 يونيو المقبل، وتأتي هذه المواجهة في إطار استعداد المنتخبين لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، المقررة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان في تصريح له: «نحن سعداء للغاية للعب ضد البرازيل المصنف الرقم واحد في هذا الوقت، حيث نبدأ استعداداتنا لكأس العالم»، وأضاف: «نريد بناء منتخب يتنافس مع المنتخبات التي تتصدر تصنيف فيفا من وجهة نظرهم، ومن دون الخوف، ولكن أيضًا مع احترامهم، نريد إظهار هذا الموقف في هذه المباراة».

وتقام المواجهة الدولية الودية على ملعب طوكيو الوطني، وهي واحدة من أربع مباريات استعدادية للمنتخب الياباني الملقب بـ «الساموراي الأزرق»، إذ تواجه اليابان ضيفتها الباراغواي في مدينة سابورو في الثاني من يونيو، بالإضافة إلى منتخبين آخرين لم يتم الإفصاح عن هويتهما في 10 و14 يونيو في أوساكا.

يذكر أن اليابان أوقعتها قرعة كأس العالم 2022 في المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا وألمانيا أو كوستاريكا أو نيوزيلندا اللتين ستتواجهان في ملحق دولي بالعاصمة القطرية الدوحة في 14 يونيو المقبل، بالمقابل أوقعت القرعة المنتخب البرازيلي الفائز باللقب العالمي خمس مرات آخرها 2002، في المجموعة السابعة مع منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا.

ويشارك منتخب «راقصو السامبا» في المحفل الكروي العالمي في قطر كأحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، بعد أن نجح في إنهاء تصفيات قارة أميركا الجنوبية في صدارة المجموعة الموحدة من دون هزيمة، كما حقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد النقاط.