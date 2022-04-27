أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد الثلاثاء، تجريد روسيا من حق استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد عام 2023.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان: «قرار نقل البطولة جاء في المقام الأول من منطلق الحرص على سلامة جميع اللاعبين المشاركين والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام والمشجعين».

وأضاف: «المجلس أبدى مخاوف كبيرة بشأن سلامة وحرية حركة اللاعبين والمسؤولين في روسيا».

وكان من المفترض أن تقام بطولة العالم 2023 لهوكي الجليد في سان بطرسبرغ بين الخامس و21 من مايو 2023.

وجرد الاتحاد الدولي روسيا مؤخراً أيضاً من حق استضافة بطولة العالم للناشئين، التي كانت مقررة العام المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه سيحسم قراره بشأن الدولة المستضيفة خلال بطولة العالم المقررة هذا العام، والتي تقام في مايو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنه لن يجرى السماح لروسيا وبيلاروس بالمشاركة في البطولة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.