قطع فريق مانشستر سيتي خطوة جديدة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) بفوزه الكاسح على ضيفه واتفورد 5-1 اليوم (السبت) في الجولة الرابعة والثلاثين.

وفي باقي المباريات فاز أرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 ونيوكاسل يونايتد على مضيفه نوريتش سيتي 3-0 وتعادل ليستر سيتي سلبياً مع ضيفه أستون فيلا.

وعلى استاد الاتحاد، سجل البرازيلي غابرييل جيسوس 4 أهداف (سوبر هاتريك) ليقود سيتي لاكتساح واتفورد بخماسية.

وحسم مانشستر سيتي فوزه على واتفورد في الشوط الأول بتسجيله 3 أهداف قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني.

وتقدم جيسوس بهدفين لسيتي في الدقيقتين الرابعة و23، وتكفل الإسباني رودريجو هيرنانديز بالهدف الثالث في الدقيقة 34 في الوقت الذي أحرز فيه حسن كامارا الهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أحرز جيسوس هدفين آخرين لسيتي في الدقيقتين 49 و53.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفربول الذي يلتقي غداً (الأحد) مع ضيفه إيفرتون، فيما توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.