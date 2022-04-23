سجل كريم بنزيما أكثر من 30 هدفاً في كل موسم في جميع المسابقات منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في 2018، مقارنة بـ20 هدفاً في الموسم قبل رحيل قائد البرتغال.

قال كريم بنزيما: «عندما تلعب مع لاعب سجل 50 أو 60 هدفاً في الموسم، فأنت بالطبع في خدمة اللاعب لأنه شخص سجل الكثير».

«كان علي أن أتأقلم؛ لقد تكيفت. لقد غادر. لذلك كان علي أن أتقدم خطوة للأمام وأظهر أنني أستطيع أن أحدث الفارق» كانت هذه كلمات كريم عندما سُئل عن دوره في ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو ودونه.

على أرض الملعب، سجل المهاجم الخبير 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو المجموع الذي لم يتفوق عليه سوى روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، الذي لديه 13 هدفاً.

أمضى بنزيما، 34 عاماً، سنوات في ظل رونالدو في البرنابيو. ومع ذلك، بينما كان في السابق مبدعاً للآخرين، ظهر الفرنسي الآن باعتباره اللاعب الأهم لريال مدريد وأحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة الأوروبية.

يسجل بنزيما بشكل متكرر، لكن لا ينبغي إغفال أنه يسجل أيضاً أهدافاً عالية الجودة، ويصنع لمسات نهائية غير ممكنة للعديد من المهاجمين على المستوى الفني، بقدميه ورأسه.

لم يكن الأمر دائماً على هذا النحو، اعتاد الفرنسي أن يتعرض لانتقادات شديدة بسبب إنهائه للهجمات. كان يعاني حقاً عندما بدأ رونالدو موسمه الأخير مع ريال مدريد. في مباراة التعادل 2-2 مع فالنسيا في أغسطس 2017، أهدر بنزيما ست فرص كبيرة - وتعرض لصيحات استهجان من جماهير عريضة في البرنابيو.

استمرت تلك النضالات طوال ذلك الموسم. خلال موسم 2017-2018، كان أداء بنزيما أقل من عدد الأهداف المتوقعة في الدوري الإسباني (xG) بمقدار 8.97 هدف - وبعبارة أخرى، سجل 9 أهداف أقل مما كان متوقعاً من الفرص التي حصل عليها. على عكس هذا الموسم، إذ جاءت أهدافه الـ 25 في الدوري الإسباني من معدل (xG) بمقدار 19.85 هدف.

لطالما كانت اللمسة والتحكم سمة بارزة في طريقة لعب بنزيما، لكنه الآن يستخدمها لتأثير أكبر داخل منطقة الجزاء.

الإحصاءات تؤكد ذلك. في موسم 2017-18 قام بـ93 لمسة في منطقة جزاء الخصم. هذا الموسم، من المقرر أن يجتاز ذلك بشكل مريح، بعد أن وصل إلى 86 مع تبقي أكثر من شهر على انتهاء الموسم.

كان من الشائع أن نرى بنزيما يلعب بظهره إلى المرمى ويتطلع إلى صنع مساحة لرونالدو وآخرين في الملعب، لا يزال يفعل ذلك في بعض الأحيان، لكن في السنوات الأربع التي انقضت منذ رحيل رونالدو، غيّر بنزيما مساره حيث اصطف كمهاجم ونجم أول لريال مدريد.

على الرغم من كل سماته الفنية، فإن ذكاء كرة القدم هو أحد أعظم نقاط قوته، عندما يأتي إلى الداخل من اليسار فهو يعرف بالضبط ما يجب أن يفعله.

وقد أثبت ذلك عندما عادت فرنسا من تأخرها بهدف لتهزم إسبانيا في نهائي دوري الأمم في أكتوبر الماضي. بعد حصوله على نصف ياردة من المساحة عند الظهير الأيمن الإسباني سيزار أزبيليكويتا، أدرك كريم بسرعة أنه لا يوجد زملاء آخرون في وضع أفضل للتسجيل، لذلك قام بضرب الكرة فوق الحارس أوناي سيمون من زاوية جريئة ليسجل هدف التعادل ثم مع تبقي 10 دقائق على نهاية المباراة، وضع بنزيما نفسه في وضع مماثل من الرواق الأيسر. هذه المرة، اكتشف تواجد كيليان مبابي على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء وخلق فرصة له للفوز بالمباراة والكأس.

بنزيما فعال جداً من هذه المنطقة من الميدان. في الدوري الإسباني هذا الموسم، 48% من لمسات بنزيما خارج منطقة الجزاء جاءت في الثلث الأيسر من الملعب.

ساهم موقعه أيضاً في شراكة قوية مع الجناح الأيسر البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل 17 هدفاً في جميع المسابقات للريال هذا الموسم.

جمع بنزيما وفينيسيوس 18 هدفاً هذا الموسم، إذ ساعد أحدهما الآخر على التسجيل. كانت الحيلة الشائعة أن يسقط بنزيما بالعمق لسحب قلب دفاع الخصم من خط الدفاع، مما يوفر مساحة لفينيسيوس لاستخدام سرعته للركض اتجاه المرمى.

«هناك مهاجمون لا يلمسون الكرة أثناء المباراة، ثم تأتي الدقيقة 87 التي يسجلون فيها وهم سعداء للغاية. شخصياً إذا لم أساهم كثيراً بالكرة، لكنني أسجل في الدقيقة 90، أشعر بالاشمئزاز».

هذا اقتباس لبنزيما من عام 2017 وعلى الرغم من تحسنه الكبير في تسجيل الأهداف في السنوات الخمس التي تلت ذلك، لا يزال جوهر تلك الكلمات يتألق في لعبه حتى اليوم.

لا يزال في كثير من الأحيان الرجل الأول للعديد من هجمات ريال مدريد كما أظهر ذلك ضد تشيلسي في مباراتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا.

لم يكن بنزيما أفضل هداف في الدوري الإسباني هذا الموسم فحسب، ولكنه أيضاً يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 11 تمريرة، يحافظ بنزيما على سماته الكلاسيكية كصانع ألعاب ويستخرج أفضل ما لدى زملائه في الفريق، لكنه الآن يجمع هذا مع أرقام تهديفيه هائلة قد تدفعه إلى المنافسة بقوة على جائزة الكرة الذهبية.