اكتسح إنتر ميلان غريمه التقليدي إيه سي ميلان، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بنتيجة 3-0.

وسيطر فريق المدرب سيموني إنزاجي على مجريات اللعب، ليذهب فريق «الأفاعي» إلى أول نهائي محلي للكأس منذ موسم 2010-2011.

ثنائية لاوتارو مارتينيز (د4، د40) في الشوط الأول هي التي رجحت صاحب الأرض في لقاء الإياب، فيما كافح ميلان لاختبار الحارس سمير هاندانوفيتش باستمرار. وأدى هدف متأخر من الألماني روبن غوسينس إلى توسيع الفارق لصالح إنتر بعد إحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ولا يزال الفريقان مستعدين للقتال على لقب الدوري في صراع ساخن بالجولات الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وحظي إنتر بفرص أقل من ميلان لكنه كان أكثر فاعلية. وسيواجه إنتر يوفنتوس أو فيورنتينا في النهائي يوم 11 مايو.