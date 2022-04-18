انتفض ريال مدريد بعد التأخر بهدفين وفاز 3-2 على إشبيلية صاحب الأرض بفضل هدف قاتل من المنقذ كريم بنزيما، ليقطع خطوة مهمة نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتقدم إشبيلية 2-0 في الدقيقة 25 بعد هدفي إيان راكيتيتش من ركلة حرة وإيريك لاميلا، لكن ريال أدرك التعادل بهدفين في الشوط الثاني عن طريق البديلين رودريجو والمدافع ناتشو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أحرز بنزيما هدف الانتصار الثمين، ليعزز ريال تصدره للدوري برصيد 75 نقطة من 32 مباراة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة وأتليتيكو مدريد وإشبيلية.