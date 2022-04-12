أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منصة «فيفا+» الرقمية المجانية اليوم (الثلاثاء) لبث المباريات الحيّة والمحتوى المخصص للألعاب وأرشيف كأس العالم، في خدمة ستكون متوفرة بخمس لغات وتهدف خصوصا إلى تسليط الضوء على كرة القدم النسائية.

وقال «فيفا» في بيان إن هذه المنصة ستقدم «فرصة مشاهدة مباريات مباشرة من كل ركن من أركان العالم، إضافة لألعاب تفاعلية وآخر الأخبار ومعلومات البطولات ومحتوى فيديو منقطع النظير».

واعتبر رئيس الاتحاد السويسري جاني إنفانتينو أن «فيفا+ هي الخطوة التالية لرؤيتنا من أجل جعل كرة القدم أكثر عالمية وشمولية، إذ تدعم هذه المنصة مهمة فيفا الرئيسية المتمثلة في توسيع وتطوير كرة القدم عالميا.. موضحا أن هذا المشروع يمثل تحولا ثقافيا في طريقة تفاعل عُشاق كرة القدم مع اللعبة العالمية واستكشافها».

وأوضح بيان الاتحاد الدولي أن المنصة ستبث «مع نهاية العام الحالي ما يعادل 40 ألف مباراة مباشرة سنويا من 100 اتحاد عضو وستة اتحادات قارية، بما في ذلك 110 آلاف مباراة من مباريات كرة القدم النسائية».

وستقدم المنصة أيضا تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقا من أكبر البطولات الأوروبية ووصولا إلى مختلف منافسات الرجال والنساء والشباب في كل أنحاء العالم.

وستكون المنصة قبل نهائيات كأس العالم المرتقبة في قطر نهاية العام الحالي موطنا لكل ما سجّلته عدسات الكاميرات في مباريات بطولتي الرجال والنساء بما يفوق 2000 ساعة من محتوى الأرشيف، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتاح فيها مثل هذا الأرشيف لكل عشاق الكرة دون استثناء.

وسيكون الأرشيف بدءا من خمسينات القرن الماضي، إضافة إلى أفلام وثائقية طويلة، وأشرطة ومسلسلات وبرامج حوارية وأفلام قصيرة.