لقيت الشابة التونسية آية قزقز التي مثلت بلادها في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي في رياضة الشراع، حتفها عن 17 عاما، خلال حادث أثناء تمارين المنتخب الوطني، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية (الاثنين).

وقع الحادث (الأحد) عندما انقلب المركب الشراعي الذي كانت على متنه مع شقيقتها التوأم وشريكتها في الأولمبياد سارة، بسبب الرياح العاتية حيث غرقت آية، فيما تم إنقاذ شقيقتها.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في بيان على موقع الهيئة: مصدوم بخبر وفاة بطلة رياضة الشراع آية قزقز. كانت موهبة ملهمة وقدوة لجيلها من الرياضيين. وتابع: ستستمر مشاركة آية قزقز في أولمبياد طوكيو جنبا إلى جنب مع شقيقتها التوأم سارة في تحفيز الفتيات في كل مكان. أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها والمجتمع الأولمبي في تونس.

وشاركت الشقيقتان في سباق 49 إف إكس للسيدات في رياضة الشراع في أولمبياد طوكيو وحلّتا في المرتبة 21.