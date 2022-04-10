حافظ مانشستر سيتي على تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بعد تعادلهما 2-2 في قمة مثيرة وممتعة في استاد الاتحاد اليوم (الأحد).

وجاءت المباراة على مستوى التوقعات العالية، وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد خمس دقائق، حيث سدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها ودخلت مرمى الحارس أليسون.

ورد ليفربول بقول وأدرك ديوغو غوتا التعادل بعد 8 دقائق، مستفيداً من تمريرة ترينت ألكسندر-أرنولد، قبل أن يتحول الزخم إلى سيتي حيث تقدم مجدداً بهدف جابرييل جيسوس في الدقيقة 36.

وكانت هذه أول مرة يتأخر فيها ليفربول في النتيجة مع الوصول إلى الاستراحة في الدوري هذا الموسم.

لكن ليفربول لم يكن في حاجة إلى وقت طويل لإدراك التعادل، حيث تلقى ساديو ماني تمريرة زميله محمد صلاح بعد 46 ثانية من الشوط الثاني وأطلق تسديدة قوية داخل المرمى.

ووضع رحيم سترلينغ لاعب سيتي الكرة داخل الشباك في الدقيقة 63، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى هدف لاعب ليفربول السابق بسبب التسلل بفارق ضئيل.

وصنع الفريقان عدة فرص لحسم المباراة، وكاد سيتي ينتزع الانتصار، ويقترب من لقبه الرابع في 5 مواسم، لكن البديل رياض محرز سدد الكرة أعلى المرمى بقليل في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته.

وسيضرب الفريقان موعداً جديداً (السبت) المقبل ولكن هذه المرة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (FA Cup) على الملعب نفسه.