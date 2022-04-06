أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن رونالد كومان سيخلف المدرب الحالي للمنتخب الوطني لويس فان غال مطلع 2023 بعد نهائيات مونديال قطر.

وستكون المرة الثانية التي يتولى فيها كومان تدريب منتخب بلاده علما أنه ترك منصبه في 2020 من أجل تدريب برشلونة الإسباني الذي أقاله في أكتوبر الفائت لسوء النتائج.

وقال كومان في بيان: «أتطلع قدما لهذا التعاون الجديد. مضى أكثر من عام ونصف (على مغادرته) وبالتأكيد لم أترك المنتخب الهولندي على خلاف».

وسيمتد عقد كومان (59 عاما) حتى كأس العالم 2026 وفق ما أعلن الاتحاد الهولندي، وسيخلف كومان فان غال الذي وصل الى رأس الجهاز الفني لـ«الطواحين» في أغسطس الفائت ليقوده الى نهائيات كأس العالم 2022 بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018، وكان فان غال قد أعلن إصابته بالسرطان قبل أيام.

وأعلن فان غال (70 عاما) الاسبوع الماضي أنه يعاني من سرطان البروستات منذ 2020 مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لن يمنعه من الإشراف على المنتخب البرتقالي في مونديال قطر.