انطلقت، أمس الثلاثاء، المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™️ بنظام القرعة للمشجعين من أنحاء العالم، لحضور منافسات البطولة التي تقام نهاية العام الحالي.

وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني Qatar2022.qa/ar، وسيتاح للمشجعين الآن، بعد إجراء القرعة النهائية يوم الجمعة الماضي، اختيار طلبات التذاكر المناسبة، بعد التعرف على أسماء المنتخبات التي ستتواجه في مرحلة المجموعات.

وتتواصل المرحلة الحالية من طرح تذاكر المباريات حتى 28 أبريل الجاري عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت الدوحة، وسيتاح لمقدمي طلبات التذاكر لأول مرة طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد في بداية مرحلة المجموعات، علماً بأنه ستتوفر قواعد التوافق المعنية المتاحة على FIFA.com/tickets، وتعد هذه ميزة غير مسبوقة في كأس العالم، بفضل تقارب استادات البطولة وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية.

وستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين والتذاكر المشروطة للمشجعين الذين يدعمون منتخباً معيناً ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب، حيث تشترط بعض الاتحادات الأعضاء أن يكون المشجع عضواً في نادي المشجعين ليتقدم بطلب للحصول على تذاكر مباريات منتخبه.

وسيتمكن المشجعون مجدداً من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة تذاكر لأربع استادات، كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر، وسيتاح للمقيمين في قطر الاستفادة الحصرية من فرصة شراء تذاكر الفئة الرابعة، التي تبدأ أسعارها من 40 ريالاً قطرياً، تماشياً مع سياسة الفيفا لتذاكر مباريات المونديال، والتي جرى تطبيقها في النسخ الأخيرة من كأس العالم.

وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام القرعة.

ومن المقرر إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد لا يتجاوز 31 مايو المقبل، إضافة إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

ويستطيع المشجعون خلال هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء خمس مجموعات من التذاكر، تشمل تذاكر المباراة الواحدة، وتتوفر لجميع المباريات بدءاً من الافتتاح حتى نهائي البطولة، وتذاكر المشجعين، والتي تتوفر لمرحلة المجموعات لمشجعي منتخبات معينة، وتذاكر المشجعين المشروطة، وهي متوفرة لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم.

وتتوفر كذلك تذاكر لحضور أربع مباريات في أربعة من استادات المونديال، حيث تتيح هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر 2022 الفريدة، من خلال حضور أربع مباريات في أربعة استادات مختلفة وعلى مدى أربعة أيام متتالية، وذلك بفضل الطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها قطر.

وتتاح الفرصة أمام المشجعين من ذوي الإعاقة لحضور مباريات البطولة في أجواء ملائمة توفر وصولاً لمرافق ومساحات مخصصة تغطي مجموعة من المتطلبات كجزء من أي من المنتجات المبينة أعلاه.