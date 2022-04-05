لقن كريستال بالاس ضيفه أرسنال درسا قاسيا وفاز عليه 3-0 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب سيلهرست بارك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بهدفين حملا توقيع الفرنسي جون فيليب ماتيتا والغاني جوردان ايو في الدقيقتين 16 و24.

وفي الشوط الثاني سجل الإيفواري ويلفريد زاها الهدف الثالث لكريستال من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

وسيطر أرسنال على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة، لكنه عجز عن التسجيل، لتنتهي المباراة بفوز كريستال بثلاثة أهداف دون رد.

الفوز رفع رصيد كريستال إلى 37 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز الخامس.