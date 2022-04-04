أكدت صحيفة ماركا الاسبانية أن فريق باريس سان جيرمان مصمم على تجديد عقد نجمه كيليان مبابي ومستعد لمنحه شارة الكابتن، حيث يتطلع الفريق الباريسي إلى إظهار أهمية المهاجم الأبرز في العالم.وظل مستقبل مبابي ضبابيا طوال الموسم، حيث ذكرت العديد من الأنباء أنه من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد عندما ينتهي عقده في 30 يونيو 2022.ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، أثار مجلس إدارة باريس سان جيرمان إمكانية تعيين مبابي قائدا للفريق، في محاولة أخيرة لإقناعه بتوقيع عقد جديد.ماركينيوس هو قائد الفريق منذ عام 2020، لكن أداءه السيئ خلال خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد سلط الضوء على مركزه.وسيكون مبابي مرشحا بارزا ليصبح قائدا لأنه من باريس، وعلى استعداد لمساعدة زملائه، وكان رجلاً في المناسبات الكبيرة، بحسب وصف الصحيفة الفرنسية.وقالت الصحيفة: يبدو أن مستقبل مبابي بين يديه، وفي الوقت الحالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا في ما يتعلق بمستقبله هو أنه سيلعب مع ريال مدريد ابتداءً من الموسم المقبل.