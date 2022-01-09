قص منتخب الكاميرون شريط بطولة كاس الأمم الإفريقية بفوز هام أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ستاد بول بيا ستاديوم، فى المسابقة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وأحرز فنسنت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون هدفي «الأسُود» (د: 40، د:45) بعدما سجل أول ضربة جزاء فى تاريخ البطولة تحتسبها تقنية الفيديو VAR احتسبها الحكم الجزائرى مصطفى غربال. وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف لبوركينا فاسو أحرزه جوستافو سانجاري (د: 24).

وفى نفس المجموعة، يلتقى منتخب اثيوبيا مع نظيره الرأس الأخضر، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد «باول بيا ستاديوم».

وتقام أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية فى تاريخ البطولة، بعدما قرر «كاف» زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 فريقًا بدءاً من نسخة 2019 التى أقيمت في مصر.