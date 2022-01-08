قال مدرب سيراليون جون كيستر إنه تلقى تهديدات بالقتل قبل اختيار فريقه لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا (الأحد) في الكاميرون.

وتلقى اللاعب السابق البالغ من العمر 51 عاما تهديدين بشأن اختيار بعض اللاعبين قبل يوم واحد من الإعلان عن تشكيلة منتخبه المكون من 28 لاعبًا. وأبلغ كيستر الشرطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن تلك التهديدات.

وقال كيستر، المولود في مانشستر، لشبكة بي بي سي سبورت أفريكا «أعتقد أنه من المحزن للغاية أن يأتي الأمر إلى هذا الحد. مهما كان مسار حياتك الذي تعيش فيه، لا أحد يستحق ذلك».

وأضاف كيستر: «لا أعتقد أنه يجب أن يصل إلى تلك النقطة حيث تتعرض حياتي للتهديد لأن الناس يشعرون أن اللاعبين يجب أن يكونوا في المنتخب، وإذا لم يكونوا كذلك، فهذا ما سيفعلونه».

وظهر كيستر في العديد من الأندية البريطانية خلال مسيرته الكروية ولعب مع منتخب سيراليون بين عامي 1997 و 2003.

كيستر الآن يخوض فترته الثانية كمدرب وطني وقاد نجوم منتخبه المصنف 108 في العالم إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، لأول مرة منذ عام 1996.

وقال كيستر: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً. لذلك لا يوجد سبب للتهديدات بالقتل. لدي عائلة، أنا أعتني بهؤلاء الأولاد ولدي عمل لأقوم به. إنه يغضبني، وبالنسبة لي، من حيث أتيت وخلفيتي، أشعر أن هناك شيئًا يجب أن أفعله حيال ذلك. بغض النظر عن الوظيفة، علي أن أفعل شيئًا حيال ذلك».

وسيواجه منتخب سيراليون، الذي يضم المدافع الإنجليزي ستيفن كولكر، ومهاجم ميدلزبره السابق كي كامارا (37 عامًا)، حاملة اللقب الجزائر وساحل العاج وغينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة في كأس الأمم.