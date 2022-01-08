أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن النسخة الـ33 من نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق غدا (الأحد) في الكاميرون حتى السادس من فبراير، ستشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في كل المباريات الـ52 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وأكد الاتحاد الأفريقي في بيانه أن استخدام التقنية في المسابقة الحالية «ليس فقط لتحسين صورة التحكيم، ولكن أيضًا لوجود حكام أفارقة على مستوى عالمي، ويعدّ تطبيق تقنية (VAR) في كل المباريات الـ52 بالكاميرون خطوة في الاتجاه الصحيح».

وتضم قائمة التحكيم 63 حكمًا من فئة النخبة، ستتولى إدارة مباريات أمم أفريقيا، ومن ضمنها نساء على غرار سليمة موكاسانغا من رواندا، وكارين أتيمزابونغ من الكاميرون، وفتيحة الجرمومي وبشرى الكربوبي من المغرب.

وتتكوَّن القائمة من 24 حكمًا و31 حكمًا مساعدًا، و8 حكام لتقنية الفيديو من 36 دولة، إضافة إلى حكمين من منطقة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف) كجزء من برنامج تبادل المواهب بين الاتحادين.