أعلن محامو لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً (السبت) أن موكلهم الذي مُنع من دخول أستراليا بسبب عدم حصوله على لقاح ضد كورونا لأنه أصيب بالفايروس في ديسمبر، طلب نقله من مركز احتجازه في ملبورن ليتمكّن من التدرّب.

وقال محامو ديوكوفيتش (34 عاماً) في وثيقة عرضت على المحكمة الفيديرالية إن «تاريخ أول مسحة إيجابية بكورونا مسجلة في 16 ديسمبر 2021»، ما يمنح اللاعب الصربي إعفاءً من التطعيم الذي فرضته أستراليا. ويفترض أن ينظر القضاء الأسترالي في طلبه (الاثنين).

وقالت وكالة فرانس برس إن الوقت يضيق قبل أكثر بقليل من أسبوع على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة التي فاز فيها ديوكوفيتش 9 مرات، ويطمح إلى الفوز بالبطولة الكبرى (غراند سلام) الـ21 ما من شأنه أن يضعه في صدارة تاريخ كرة المضرب متقدماً على منافسيه التاريخيين روجيه فيدرر ورافاييل نادال.

وطلب محاموه أيضاً أن يكون قادراً على مغادرة مركز احتجازه في ملبورن حتى يتمكن من التدرب.

ونشر ديوكوفيتش صورة له في مطار في وقت سابق من هذا الأسبوع وأعلن توجهه إلى أستراليا، موضحاً أنه حصل على إعفاء طبي وهو ما أكدته إدارة البطولة.

لكن فور وصوله، رفضت السلطات السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد.

وأدان محامو ديوكوفيتش احتجاز اللاعب 8 ساعات من دون أن يتمكنوا من التواصل معه.