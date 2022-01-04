ترك واتفورد لاعبه إسماعيل سار للانضمام لتشكيلة السنغال في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لينتهي الخلاف بين النادي الإنجليزي واتحاد اللعبة في السنغال.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان إن سار غادر لندن (الثلاثاء) لينضم للتشكيلة بعد أن رفض واتفورد في البداية السماح له بالانضمام لمنتخب بلاده.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي إن سار غير جاهز للمشاركة في نهائيات كأس الأمم بعد اتهامه بمنع اللاعب من اللعب في البطولة التي تقام في الكاميرون.

وقال الاتحاد السنغالي في وقت سابق إن واتفورد برر رفضه السماح للاعب بالسفر بحجج وأسباب «كاذبة» لكن النادي الإنجليزي دعا الجانب السنغالي لإرسال طبيبه لتقييم الإصابة.

وقال واتفورد «تعرض إسماعيل سار لإصابة في أربطة الركبة في 20 نوفمبر في مباراة ضد مانشستر يونايتد ولم يكن لائقاً للعب مع واتفورد منذ ذلك الحين. في أوائل ديسمبر، كتب النادي إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوضح تشخيص إصابة إسماعيلا وبعد ذلك قام النادي بتوفير فحوص الرنين المغناطيسي التي توضح بالتفصيل مدى الإصابة. بعد مزيد من التشاور مع الأطباء، أبلغنا الاتحاد بعملية إعادة التأهيل والإطار الزمني المحتمل لتعافي إسماعيل».

وتابع النادي في البيان «خلال الأيام العشرة الماضية، أكد النادي للاتحاد السنغالي لكرة القدم الوضع الطبي الحالي للاعب والجدول الزمني لتعافيه. كما دعا واتفورد الاتحاد السنغالي لكرة القدم لإرسال طبيبه لتأكيد التشخيص وفترة إعادة التأهيل».

وقال الاتحاد السنغالي إنه سيطلب من الاتحاد الدولي (الفيفا) التدخل وطالب بانضمام اللاعب إلى بقية التشكيلة التي تستعد في دكار.

وتنص قواعد (الفيفا) على ضرورة إطلاق سراح أي لاعب يستدعيه منتخبه الوطني لأداء الواجب الدولي حتى لو كان مصاباً ليتم تقييمه من الفريق الطبي لمنتخب بلده. وكان منتخب السنغال اختار سار بالفعل ضمن تشكيلته لكأس الأمم التي تنطلق يوم الأحد المقبل. ويستهل الفريق مشواره في المجموعة الثانية يوم الاثنين ضد زيمبابوي.