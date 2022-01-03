ينتظر مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور الحصول على موافقة رابطة الليغا الإسبانية بعودته للملاعب بعدما جاءت فحوصات فايروس كورونا المستجد (PCR) سلبية.

ويتعين على فينيسيوس، الذي أصيب بفايروس كورونا عقب عودته من عطلة أعياد الميلاد، الخضوع لفحص جديد من قبل الرابطة للتأكد من خلوه من الفايروس وليتمكن من إنهاء فترة الحجر الصحي المفروض عليه في منزله والعودة للتدريبات تحت قيادة مدرب الفريق الملكي كارلو أنشيلوتي.

وسيتم اتخاذ القرار بمجرد معرفة نتائج الاختبار الجديد الذي ستجريه الليغا، بعدما جاءت نتائج المسحة التي خضع لها في ريال مدريد الأحد سلبية، وفقاً لما أكدته مصادر من النادي لوكالة الأنباء الإسبانية.

وقد يتمكن فينيسيوس من العودة للتدريبات غداً (الثلاثاء) في حال جاءت النتائج الجديدة سلبية أيضاً.

بينما لا يزال المهاجم الصربي لوكا يوفيتش يعاني من الفايروس، ليتأكد غيابه عن مباراة كأس الملك القادمة الأربعاء أمام ديبورتيفو ألكويانو بدور الـ32، إلى جانب المصابين داني كارفاخال وغاريث بيل.