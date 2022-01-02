أصيب لاعب كرة القدم السابق رونالدو نازاريرو، الملقب بـ«الظاهرة»، بفيروس كورونا المستجد، ولن يحضر احتفال مرور 101 عام على تأسيس نادي «كروزيرو» الذي يعد مساهمه الأكبر منذ الشهر الماضي، وفقا لما أعلنه النادي البرازيلي اليوم الأحد.

وأعلن رونالدو شراء 90% من أسهم كروزيرو في 18 من ديسمبر الماضي، وكان مقررًا أن يترأس «الظاهرة» اليوم الأحد، مجموعة من الفعاليات التي ستقام بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس النادي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية في عام 2019.

وبدأ اللاعب السابق مسيرته المهنية في كروزيرو، الذي تدرب فيه بين عامي 1992 و1994 عندما بدأ مغامرته الأوروبية التي نقلته إلى آيندهوفن وبرشلونة وإنتر وريال مدريد وميلان الذي عاد منه إلى البرازيل في عام 2008 للاعتزال في كورينثيانز في عام 2011.

ويواجه كروزيرو أزمة مالية خطيرة، وسيسدد رونالد 400 مليون ريال برازيلي (72.7 مليون دولار)، للحصول على 90% من أسهم النادي الذي أصبح الآن شركة مساهمة تجارية.