توفي هوجو، الشقيق الأصغر لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، عن عمر يناهز 52 عاما، حسبما أكد محاميه أمس الثلاثاء.

وقال المحامي أنجيلو بيساني، لوكالة الأنباء الألمانية إن هوجو مارادونا، الذي كان يمارس كرة القدم أيضا، توفي نتيجة أزمة قلبية في منزله بمونتي دي بورسيدا بالقرب من مدينة نابولي، حيث كان دييجو يلعب هناك في ثمانينات القرن الماضي في صفوف فريق نابولي.

وذكر نابولي في بيان أن أفكار الجميع داخل النادي «مع عائلة مارادونا بعد وفاة هوجو المحزنة».

وأكدت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الايطالية، أنه تم العثور على هوجو ميتًا في منزله بعد إصابته بسكتة قلبية.

ولعب هوجو لفريق نابولي لفترة قصيرة قبل إعارته لفريق أسكولي. ثم لعب لفريق رايو فاييكانو ورابيد فيينا قبل أن يقضي ستة سنوات في اليابان مع عدة أندية.

وتوفي دييجو مارادونا قبل 398 يوما، بسبب أزمة قلبية أيضا في أعقاب إجراء جراحة في المخ، عن عمر يناهز 60 عاما. ويعد دييجو علامة في نابولي وتم أطلاق اسمه على استاد النادي.