كشفت قائمة «المدينين» التي نشرتها سلطات الضرائب في إسبانيا الاثنين واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن النجم الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو، المنتخب مؤخراً رئيساً لاتحاد بلاده لكرة القدم، مدينٌ لها بقرابة مليون يورو.

وبحسب هذه القائمة، فإن إيتو مدينٌ تحديداً بـ981.598.19 يورو للخزانة الإسبانية عن الأعوام التي قضاها مع فريق برشلونة بين عامي 2004 و2009.

وفي نوفمبر، طالب مكتب المدعي العام الإسباني بفرض عقوبات على إيتو تصل بإجمالها إلى عشرة أعوام في السجن مع دفع غرامة قدرها 18 مليون يورو، متهماً الهداف السابق الذي انتخب رئيساً لاتحاد بلاده للعبة في 11 ديسمبر الحالي، بالتهرب من دفع 3.9 مليون يورو كضرائب ناجمة عن حقوق بيع صوره خلال فترته مع برشلونة.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أفادت السلطات الضريبية الإسبانية بأنه لا يحق لها تقديم المزيد من المعلومات، لا سيما عن أصل الدين، ولم تستطع تحديد ما إذا كان اسم إيتو يظهر للمرة الأولى على قائمة «المدينين» التي أدخلت مؤخراً تعديلات على معاييرها.

واللائحة التي تحمل عنوان «قائمة المدينين»، تجمع بين آلاف الأفراد والشركات المدينين لسلطات الضرائب الإسبانية بـ«أكثر من 600 ألف يورو».

ومع تخفيض حجم الدين من مليون يورو إلى 600 ألف يورو هذا العام في إدراج أسماء المدينين على القائمة، وصل عدد المدينين في القائمة الجديدة إلى أكثر من 7200 هذا العام مقارنة بقرابة 3400 في 2020.

ويظهر موقع تويتر في قائمة المدينين الرئيسيين لسلطات الضرائب بمبلغ 800.795,01 يورو.

وفي سبتمبر 2020، أصبح النجم السابق لبرشلونة البرازيلي نيمار الذي يدافع حالياً عن ألوان باريس سان جيرمان الفرنسي، أسوأ «دافع» لسلطات الضرائب الإسبانية بدين قدره 34.624.268.60 يورو.

ولم تحدد الخزانة العامة إذا كان هذا الدين مرتبطاً بصفقة انتقال البرازيلي إلى برشلونة عام 2013.