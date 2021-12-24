شهد عالم كرة القدم دخول ضمادات طبية بمختلف الألوان لتصبح متداولة بين اللاعبين بشكل شبه دائم، ومن أساسيات الرياضة.

أحد اللاعبين الذين يستخدمون هذه الضمادات بشكل دائم، مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، فإن نظرتم إلى يد بنزيما اليمنى ستجدون قيامه دائماً بربطها بـ(ضمادة).. ويعتقد بعض المشجعين أن الأمر يرجع إلى الخرافات، وبعض اختلف وراء السبب.. فما سرُّ هذه الربطة التي أثارت حالة من الجدل بسبب ظهوره بها لفترة طويلة؟

سر الضمادة

في أحد المؤتمرات الصحفية قال كريم بن زيما «ضمادات اليد؟ أجريت لي عملية جراحية مرة واحدة، ثم اضطررت إلى الانتظار شهرين وأردت اللعب، وجرحت نفسي مرة أخرى، والآن لا يمكنني التوقف عن اللعب لإجراء جراحة أخرى».

ووقعت الإصابة عقب احتكاك مع مدافع بيتيس مارك بارترا، ما أدى إلى إصابة بنزيمة بكسر في إصبعه. وقتها قيل له إن الجراحة ستبعده عن المباريات لمدة شهرين.

وبدلاً من أن يترك فريقه دون مهاجم، اختار بنزيما الانتظار إلى نهاية الموسم لإجراء العملية الجراحية.

على الرغم من نجاح الجراحة، سارع اللاعب إلى إعادة تأهيله ليكون متاحا في بداية الموسم المقبل. عند عودته، تلقت يد بنزيما ضربة أخرى وقد ارتدى ضمادة منذ ذلك الحين بسبب عدم قدرته على إعطاء وقت كافٍ بعد العملية للشفاء.

هداف ريال مدريد لم يترك إصابته تمنعه من التألق مع فريقه؛ في الواقع، منذ إصابته كان في حالة جيدة.

أداء رائع

وما زال بنزيما يقدم أداءً مبهراً هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفاً، ويتقدم بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.

وكرر الفرنسي كريم بنزيما، إنجازاً عمره ربع قرن تقريبا، بعدما قاد ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بيلباو، الأربعاء، في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيما هدفين مبكرين في الدقيقتين 4 و7، الأول كان بطريقة رائعة خيالية، ليساهم في فوز النادي الملكي على الفريق الباسكي، بنتيجة 2/1.

وذكرت شبكة (أوبتا) للإحصاءات الرياضية، أن بنزيما أصبح أول لاعب يسجل للريال هدفين في أول سبع دقائق في مباراة بالدوري الإسباني، منذ سبتمبر 1994، حين أحرز المهاجم التشيلي إيفان زامورانو، ثنائية للملكي في أول 4 دقائق خلال مواجهة إشبيلية في معقل الأندلسيين (رامون سانشيز بيزخوان).

وبفوزه على بيلباو، عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يشغل أتلتيك بيلباو المركز العاشر بـ24 نقطة.