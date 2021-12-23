في آخر تصنيف عن العام الحالي 2021، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم (الخميس)، تصنيف شهر ديسمبر للمنتخبات، إذ احتفظت بلجيكا بصدارة التصنيف العالمي، متقدمة على وصيفتها البرازيل، وفرنسا حامل لقب بطلة العالم، فيما حلت إنجلترا في المركز الرابع متبوعة بالأرجنتين.

وعلى المستوى العربي، احتل المنتخب المغربي المركز الـ28 عالميا، والأول عربيا والثاني إفريقيا، فيما تقدمت الجزائر ثلاثة مراكز بعد فوزها بكأس العرب، لترتقي إلى المركز الـ29 عالميا والثاني عربيا والثالث إفريقيا.

وحلت تونس في المرتبة الـ30 عالميا، والثالثة عربيا والرابعة إفريقيا، فيما جاء منتخب مصر في المركز الـ45 عالميا والرابع عربيا والسادس إفريقيا.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا الجديد:

1- المغرب - 28 عالميا

2- الجزائر - 29 عالميا

3- تونس - 30 عالميا

4- مصر - 45 عالميا

5- قطر - 48 عالميا

6- السعودية - 51 عالميا

7- الإمارات - 69 عالميا

8- العراق - 75 عالميا

9- عمان - 79 عالميا

10- سورية - 86 عالميا

أفضل 10 منتخبات إفريقية في التصنيف:

1- السنغال - 20 عالميا

2- المغرب - 28 عالميا

3- الجزائر - 29 عالميا

4- تونس - 30 عالميا

5- نيجيريا - 36 عالميا

6- مصر - 45 عالميا

7- الكاميرون - 50 عالميا

8- غانا - 52 عالميا

9- مالي - 53 عالميا

10- كوت ديفوار - 56 عالميا