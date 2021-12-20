تصدر لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

وذكرت شبكة «سكواكا» للإحصاءات الرياضية، أن النجم المصري يتصدر القائمة برصيد 22 هدفا، متبوعا بمهاجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ13 هدفا.

وقد حل جناح مانشستر سيتي الدولي الجزائري رياض محرز في المركز الثالث برصيد 11 هدفا.

وكان محرز حقق إنجازا مميزا خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (3-0) الأحد بتسجيله الهدف رقم 50 له بقميص الفريق السماوي الذي انضم إليه في العام 2018.

وفاز صلاح بجائزة إنجليزية جديدة خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن صلاح توج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير.

وتقدم هذه الجائزة من صحيفة «ميرور» التي كشفت عن مشاركة 140 ألف مشجع في التصويت.

يذكر أن محمد صلاح حصد الجائزة أيضًا في العام الماضي.

وسجل صلاح 22 هدفًا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وكانت مواجهة توتنهام الثانية فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم التي لم يسجل أو يصنع خلالها النجم المصري أي هدف.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوجو جوتا صاحب الترتيب الثاني برصيد 10 أهداف.

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.