أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن الأندية العشرين سجلت ما مجموعه 42 حالة إيجابية مصابة بفايروس كورونا، وهو أعلى رقم إصابات تم تسجيله في أسبوع واحد منذ مايو 2020.

وعاد الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إجراءات الطوارئ بعد تسجيل عدد قياسي من حالات كوفيد-19.

وتم تأكيد 42 اختبارًا إيجابيًا لفيروس كورونا بين 20 ناديًا، وهي أعلى نسبة في أسبوع واحد منذ الإعلان عن أرقام الفحوصات الأسبوعية لأول مرة في مايو 2020.

وحثت حكومة المملكة المتحدة اليوم الناس على تلقي لقاح اللقاح المعزز، مع ارتفاع متغير أوميكرون قبل فترة عيد الميلاد.

وفي بيان، قال الدوري الإنجليزي الممتاز: «سلامة الجميع هي أولوية والدوري الممتاز يتخذ جميع الخطوات الاحترازية في ضوء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد».

«عادت الرابطة إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة كل من اختبار التدفق الجانبي واختبار PCR للاعبين والموظفين».

«يمكن للدوري اليوم أن يؤكد أنه في الفترة ما بين الاثنين 6 ديسمبر والأحد 12 ديسمبر، تم فحص 3805 لاعبًا وموظفا في الأندية. ومن بين هؤلاء، كانت هناك 42 حالة إيجابية جديدة».

«إجراءات الطوارئ لكوفيد-19 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطبق على جميع الأندية، تشمل بروتوكولات مثل ارتداء أغطية الوجه أثناء التواجد في الداخل، ومراقبة التباعد الاجتماعي. هذه بالإضافة إلى الفحوصات المتكررة».

«سنواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة والسلطات المحلية، مع التجاوب مع أي تغييرات مستقبلية للإرشادات الوطنية أو المحلية».

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير أمام برايتون يوم الأحد بعد أن جاءت نتيجة فحص 8 من لاعبي توتنهام وخمسة أعضاء في الجهاز الفني إيجابية، كما تم إلغاء مباراة الدوري الأوروبي ضد فريق رين الفرنسي.

في غضون ذلك، يسعى مانشستر يونايتد لتأجيل مواجهته مع برينتفورد يوم الثلاثاء بعد أن أغلق الشياطين الحمر ملعب كارينجتون التدريبي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن يونايتد يوم الاثنين: «يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد أنه بعد تأكيد اختبار PCR لحالات كوفيد-19 الإيجابية أمس بين طاقم ولاعب الفريق الأول، تم اتخاذ قرار بإغلاق عمليات الفريق الأول في مجمع كارينجتون للتدريب. لمدة 24 ساعة، لتقليل خطر حدوث أي عدوى أخرى».

"الأفراد الذين ثبتت إصابتهم يتم عزلهم وفقًا لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز. ونظرًا لإلغاء التدريبات وتعطيل الفريق، ومع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين، يناقش النادي مع الدوري الإنجليزي الممتاز ما إذا كان من الآمن استمرار مباراة يوم الثلاثاء ضد برينتفورد. سيتم تأجيل سفر الفريق والموظفين إلى لندن في انتظار نتيجة تلك المناقشة».

وطالب مدرب برينتفورد، توماس فرانك، بمزيد من الوضوح بشأن معايير التأجيل الذي يفرضه فيروس كورونا، قائلاً: «إذا كان بإمكاننا توضيح القواعد الخاصة بإلغاء مباراة، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا للغاية».

«كل هذا يبتعد عن ما نريد جميعًا التركيز عليه وهو كرة القدم. أنا متأكد تمامًا من أن الدوري الممتاز سيستمر خلال فصل الشتاء، ولا يساورني شك في ذلك.»

«لهذا السبب لدينا اللقاحات والمعززات، سنواصل، فكل ناد، وكل شخص في العالم، يمكن أن يصيبه كوفيد».