أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عن وقوع نادي ريال مدريد في مواجهة نارية مع باريس سان جريمان في قمة ثمن نهائي المسابقة العريقة، وذلك بعدما أعاد الاتحاد الأوروبي للعبة إجراء القرعة بعد «خطأ فني».

وبين أبرز المواجهات الأخرى التي أسفرت عنها القرعة المعادة حلول إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة ليفربول الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني أمام مانشستر يونايتد.

وسيحل بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على ريد بول سالزبورغ النمساوي، وسيكون سبورتنغ لشبونة البرتغالي أمام امتحان صعب أمام مانشستر سيتي.

وسيواجه تشيلسي الإنجليزي ليل الفرنسي، واصطدم فياريال الإسباني بالعريق يوفنتوس الإيطالي. ويحل بنفيكا البرتغالي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق اليوم الاثنين إعادة إجراء عملية قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال بأكملها، وذلك نتيجة «خطأ فني» خلال إجراءات سحبها في مقره بنيون السويسرية.

وقال الاتحاد القاري عبر تويتر إنه «نظراً لحصول مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي يخبر المسؤولين بالفرق المؤهلة للعب ضد الفرق الأخرى حدث خطأ مادي أثناء القرعة. ونتيجة لذلك، اعتبرت القرعة ملغاة وستتم إعادتها بالكامل في الساعة 15:00».

ووصف ريال مدريد الإعادة الكاملة لقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بسبب خطأ فني بأنه «غش سافر»، ونقل رأيه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقال النادي الإسباني إن نتيجة القرعة الخاصة به والتي أوقعته مع بنفيكا البرتغالي جاءت قبل حدوث الخطأ الفني.

وظهرت المشكلة عندما تم وضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح، نظرا لمواجهة الفريقين في دور المجموعات.

وسحب أندريه أرشافين، مهاجم أرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي، وبعدها حدث أمر مشابه مع أتلتيكو مدريد.

وأدى هذا «الحادث» إلى شكاوى من العديد من الفرق، من بينها أتلتيكو مدريد، الذي طلب من اليويفا تفسيرات وحل لهذه الأخطاء المرتكبة في قرعة ثمن النهائي.

وطالب ريال مدريد بالإبقاء على نتيجة القرعة الخاصة به، نظرا لأنها جاءت قبل سحب مواجهة فياريال ومانشستر سيتي، لكن اليويفا قرر في نهاية الأمر إعادة القرعة بشكل كامل.

وأعلن «يويفا» مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال حيث تقام أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022 (مباريات الإياب).

قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

سالزبورغ x بايرن ميونخ

سبورتنج لشبونة x مانشستر سيتي

بنفيكا x أياكس

تشيلسي x ليل

أتلتيكو مدريد x مانشستر يونايتد

فياريال x يوفنتوس

إنتر ميلان x ليفربول

باريس سان جيرمان x ريال مدريد