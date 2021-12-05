حقق فريق نيوكاسل الفوز الأول له هذا الموسم على غريمه نادي بيرنلي بهدف دون مقابل في الجولة الـ15من الدوري الإنجليزي، ويأتي هذا الفوز لتأكيد التغييرات التي جرت داخل أسوار النادي بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمارات السعودي، حيث يأتي هذا الفوز بعد تعادلين منذ انتقال الملكية ليكون هذا الانتصار بمثابة بداية انطلاقة الماكبايس في مهمة التصحيح والبقاء في ما تبقى من الدوري، حيث ينتظر الفريق ملحمة من المباريات في الجولات القادمة مع فرق القمة في الدوري الإنجليزي ويلتقي في الجولة القادمة ليستر سيتي ومن بعده ليفربول الوصيف ثم مانشستر سيتي المتصدر ومن بعدهم مانشستر يونايتد، غير أن الفريق عازم على تجاوز مباريات الكبار بأفضل النتائج.