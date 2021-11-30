شن المهاجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم مانشستر يونايتد هجوما ناريا على رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية باسكال ​فيري​ متهما إياه بالكذب بشأن تصريحاته المتعلقة عن المنافسة التاريخية على جائزة ​الكرة الذهبية​ بين «الدون» والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.وقال رونالدو في تصريحه: «قال باسكال فيري إنني أخبرته بأنني أمتلك الطموح لإنهاء مسيرتي الكروية بعدد من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي»... «فيري كذب واستخدم اسمي للترويج لنفسه وللمنصب الذي يعمل فيه».وتابع: «فيري كذب مجددًا اليوم لتبرير غيابي عن الحفل بوجودي في حجر صحي ولا أرى سببًا لذلك».واختتم حديثه: «تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، وكل شيء لا يزال بإمكاننا التغلب عليه هذا الموسم جنبًا إلى جنب مع زملائي وأنصارنا».