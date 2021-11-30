شن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هجوما ناريا على رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية باسكال فيري متهما إياه بالكذب بشأن تصريحاته المتعلقة عن المنافسة التاريخية على جائزة الكرة الذهبية بين «الدون» والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
وقال رونالدو في تصريحه: «قال باسكال فيري إنني أخبرته بأنني أمتلك الطموح لإنهاء مسيرتي الكروية بعدد من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي»... «فيري كذب واستخدم اسمي للترويج لنفسه وللمنصب الذي يعمل فيه».
وتابع: «فيري كذب مجددًا اليوم لتبرير غيابي عن الحفل بوجودي في حجر صحي ولا أرى سببًا لذلك».
واختتم حديثه: «تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، وكل شيء لا يزال بإمكاننا التغلب عليه هذا الموسم جنبًا إلى جنب مع زملائي وأنصارنا».
وقال رونالدو في تصريحه: «قال باسكال فيري إنني أخبرته بأنني أمتلك الطموح لإنهاء مسيرتي الكروية بعدد من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي»... «فيري كذب واستخدم اسمي للترويج لنفسه وللمنصب الذي يعمل فيه».
وتابع: «فيري كذب مجددًا اليوم لتبرير غيابي عن الحفل بوجودي في حجر صحي ولا أرى سببًا لذلك».
واختتم حديثه: «تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، وكل شيء لا يزال بإمكاننا التغلب عليه هذا الموسم جنبًا إلى جنب مع زملائي وأنصارنا».