حقق الأرجنتيني «ليونيل ميسي» جائزة الكرة الذهبية التي تقدم لأفضل لاعب في العام، بعد موسمٍ حافل حقق خلالة البطولة القارية كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، ونجح بتسجيل ٤١ هدفا خلال الموسم، وتعد هذه المرة السابعة التي يفوز بها بهذة الجائزه بعد مواسم ٢٠٠٩،٢٠١٠،٢٠١١،٢٠١٥،٢٠١٩ ليكون متفرداً على قمة اللاعبين الذين حصلوا على الجائزة.من جانب آخر حقق الإيطالي «دونا روما» جائزة أفضل حارس، والبولندي «ليفندوفيسكي» جائزة أفضل مهاجم، فيما حقق لاعب برشلونة الإسباني «بيدري» جائزة أفضل لاعب شاب، أما في جانب الجوائز الجماعية فقد حقق نادي تشيلسي الإنجليزي لقب فريق العام.