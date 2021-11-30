واصل النجم المصري محمد صلاح تواجده بين الكبار في جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» وذلك للمرة الثالثة على التوالي، إذ احتل محمد صلاح المركز السابع في القائمة التي أعلنت اليوم وشهدت فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للمرةالسابعة في تاريخه.

وسبق لمحمد صلاح أن احتل المركز السادس في عام 2018 قبل أن يحقق إنجازا تاريخيا في عام 2019 بتواجده في المركز الخامس كأول لاعب عربي يصل إلى هذا المركز، وفي عام 2020 تم إلغاء الجائزة بسبب جائحة «كورونا» ليعود صلاح ويظهر في هذا العام في المركز السابع.

وجاء التريب النهائي لقائمة الـ 30 لاعباً على النحو التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان - برشلونة)

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

3- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)

4- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)

5- الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي)

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

7- المصري محمد صلاح (ليفربول)

8- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

9- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

10- الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس (باريس سان جيرمان)

11- إيرلينج هالاند - (بروسيا دورتموند)

12- روميلو لوكاكو - (تشيلسي)

13- جورجيو كيليني - (يوفنتوس)

14- بونوتشي - (يوفنتوس)

15- رحيم ستيرلينج - (مانشستر سيتي)

16- نيمار جونيور - (باريس سان جيرمان)

17- لويس سواريز - (أتلتيكو مدريد)

18- سيمون كايير - (ميلان)

19- ماسون ماونت - (تشيلسي)

20- رياض محرز - (مانشستر سيتي)

21- برونو فيرنانديز - (مانشستر يونايتد)

21- لاوتارو مارتينيز - (إنتر ميلان)

23- هاري كين - (توتنهام هوتسبير)

24- بيدري جونزاليس - (برشلونة)

25- فيل فودين - (مانشستر سيتي)

26- جيرارد مورينو - (فياريال)

26- روبن دياز - (مانشستر سيتي)

26- نيكولو باريلا - (إنتر ميلان)

29- لوكا مودريتش - (ريال مدريد)

30- سيزار أزبيليكويتا - (تشيلسي)