أكمل فريق بالميراس عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية إثر تتويجه بلقب الليبارتادوريس (بطولة أمريكا الجنوبية) على حساب فلامينجو في المباراة النهائية التي رجحت كفة بالميراس بنتيجة 2-1، وبذلك تكون الفرق السبعة المشاركة في كأس العالم للأندية اكتملت عقب تأهل الهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي المرشح للمشاركة من قارة أوقانوسيا بعد إلغاء بطولة دوري الأبطال هذا العام، والجزيرة الإماراتي بطل الدوري كمنظم للبطولة، وأخيراً بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، وينتظر العالم قرعة البطولة غدا (الإثنين) لتحديد جدول المواجهات.