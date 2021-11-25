أعلن مسؤولو جوائز «غلوب سوكر» اليوم (الخميس) قائمة المرشحين للعام الحالي 2021 لجوائز أفضل اللاعبين والمدربين والأندية، إذ شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ لهذا العام تنافس 15 نادياً، من بينها الهلال السعودي المتوّج أخيرا ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، إضافة إلى الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، إذ يعدان الناديين العربيين في هذه القائمة.

و«غلوب سوكر» هي جوائز سنوية يتم منحها للمميزين في مجال كرة القدم، ويتم تنظيمها في دبي، وقد تم فتح باب التصويت الآن لاختيار المرشحين على الرابط التالي http://vote.globesoccer.com، علما أنه سيتم اختصار كل قائمة إلى 5 فقط، قبل الإعلان عن الفائزين يوم 27 من الشهر القادم.

وإلى جانب الهلال السعودي والأهلي المصري، شهدت القائمة وجود أندية: تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وبايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، وإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، وليل بطل الدوري الفرنسي، وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، ووصيفه مانشستر يونايتد.

كما ضمت القائمة طرفي نهائي كوبا ليبرتادوريس فلامنجو وبالميراس من البرازيل، إلى جانب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وفياريال الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وصيف بطولة دوري أبطال آسيا، ومواطنه أولسان هيونداي.