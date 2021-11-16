نفى اتحاد كرة القدم الأردني، الأخبار التي ترددت مؤخراً حول إثبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جنس زهراء كودائي حارسة منتخب إيران للسيدات حتى الآن.



وطلب الاتحاد الأردني من نظيره الآسيوي التحقق من جنس الحارسة كودائي، والتي ساهمت في فوز منتخبها على الأردن في تصفيات التأهل إلى كأس آسيا 2022 أواخر سبتمبر الماضي، بعد تصديها لركلة ترجيح.

وقال محمد عياصرة مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم الأردني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن اتحاد بلاده لم يتلق رداً من الاتحاد الآسيوي حول الخطاب المرفوع، نافياً أخبار إثبات الأخير جنس الحارسة كودائي.



وكان الاتحاد الأردني قد طالب في خطاب رفعه إلى الاتحاد الآسيوي ونشره الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد على حسابه في «تويتر» بالتحقق من أهلية مشاركة الحارسة زهراء من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين.