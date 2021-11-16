أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، بحضور جماهيري كامل يوم الثلاثاء القادم على استاد الملك فهد الدولي الذي يتسع لـ68 ألف متفرج.

وصادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة المباراة بنسبة حضور جماهيري 100%، وذلك مع المحافظة الكاملة على بروتوكولات التعامل مع جائحة «كوفيد-19» التي وضعها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والسلطات السعودية.

وكانت ثلاث مباريات ضمن الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا أقيمت في الرياض، حيث حضر 20,000 متفرج مباراة ربع النهائي بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي، على استاد جامعة الملك سعود، كما حضر 15,000 متفرج مباراة بيرسيبوليس الإيراني مع الهلال السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد.