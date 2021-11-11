أعلن باريس سان جيرمان في بيان، يوم الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية احتجزت اللاعبة أميناتا ديالو بعد واقعة اعتداء على زميلتها بالفريق خيرة حمراوي لإبعادها عن المنافسة.

وأفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، بأن ديالو كانت عائدة برفقة حمراوي من عشاء نظمه باريس سان جيرمان الخميس الماضي، عندما قام ملثمون بالهجوم على حمراوي وضربها على ساقيها بقضيب حديدي.

وألقت الشرطة القبض على أميناتا ديالو لاتهامها بتدبير الحادثة رغبة «منها في الحصول على مركز اللاعبة في التشكيلة الأساسية لسان جيرمان».

وقال باريس سان جيرمان على موقعه على الإنترنت في تعليقه على الواقعة: «يمكن لباريس سان جيرمان أن يؤكد أن أميناتا ديالو اعتقلت صباح اليوم الخميس من قبل دائرة شرطة فرساي الإقليمية كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى لاعبات فريقنا».

وتابع: «باريس سان جيرمان يدين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف المرتكبة»، مضيفا أن الهجوم المزعوم وقع قبل أسبوع.

وأكمل البيان: «اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة فريقه النسائي بأكمله.. النادي حريص مع الشرطة على تقدم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهة المعنية».

وكانت حمراوي البالغة من العمر 31 عاما، عادت إلى فريق السيدات في باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، بعد فوزها بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي مع برشلونة.

وتم استدعاؤها للمنتخب الفرنسي في أكتوبر الماضي بعد غياب لمدة عامين ونصف، لكنها انسحبت بسبب الإصابة، ليتم استدعاء ديالو لتحل محلها.