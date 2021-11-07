نظم مشجعو فريق سيلتك الأسكتلندي احتجاجًا غريبا ومثيرا للجدل في عالم كرة القدم، خلال مباراة الفريق في الدوري الممتاز ضد فريق دندي، عندما أمطر جمهور سيلتك ملعب دينس بارك بكرات التنس، في الدقائق الأولى من المباراة، اعتراضا على تعيين برنارد هيغينز مديرا للأمن والسلامة في النادي.

وكان مشجعو سيلتك في نهاية الأسبوع الماضي قد أوضحوا مشاعرهم حول التعيين المحتمل لبرنارد هيغينز في منصب مدير الأمن والسلامة في النادي.

هيغنز، مساعد رئيس الشرطة السابق في شرطة أسكتلندا، كان مساهما أساسيا في تطبيق قوانين مكافحة العنف الجماهيري في كرة القدم الذي يعتقد البعض أنه يقوم بتجريم مشجعي كرة القدم دون داع.

وقام جمهور سيلتك بتحويل الدقائق الأولى من مباراة اليوم الأحد في الدوري الأسكتلندي إلى مهزلة حسب وصف صحيفة دايلي.

وغطت كرات التنس منطقة الحارس جو هارت حيث توقف الحكم آلان موير عن اللعب لأكثر من دقيقتين، وقام هارت بدعوة الجمهور إلى الهدوء خلف مرماه حيث قام بإخراج كرات التنس التي انطلقت إلى الملعب كالصواريخ.

وتعيد الحادثة إلى الذاكرة احتجاجًا قام به مشجعو جمهورية أيرلندا ضد الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأيرلندي السابق جون ديلاني، في حين تم استخدام هذا النوع من الاحتجاج في الأندية في الجنوب وفي الدوري الألماني حيث انتقد المشجعون مباريات ليلة الاثنين.

ورافق الاحتجاج لافتات تشير مرة أخرى إلى التعيين المحتمل لهيجنز، وكانت هذه المرة موجهة مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للنادي بالإنابة مايكل نيكولسون.

وجاء ذلك بعد لحظات فقط من قيام بعض جمهور فريق سيلتك بقطع دقيقة صمت في عطلة نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى ضحايا المحاربين في الحرب العالمية الأولى.

ووصف اللاعب السابق والمعلق المشارك في المباراة أندي ووكر الأغاني والصيحات التي قاطعت الصمت بأنها «محرجة» على قناة سكاي سبورتس.

وانتهت المباراة بنتيجة 4-2 لصالح سيلتك الضيف بثنائيتي جوتا والياباني كيوغو فوروهاشي.