وافقت إدارة نادي السد القطري على انتقال مدرب الفريق الأول لكرة القدم تشافي هيرنانديز، لتدريب فريق برشلونة، وذلك بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده.

وقالت إدارة النادي في بيان عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة): اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزءاً مهماً من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.

وأضافت: تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته، ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه. سيبقى تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة.

وكان برشلونة قد أعلن إقالة مدربه رونالد كومان من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد 14 شهرا من توليه المهمة، وذلك بعد خسارته من فريق رايو فاليكانو يوم الأربعاء 27 أكتوبر الماضي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإسباني، إذ كانت هذه الخسارة الثالثة في أربع مواجهات، وأعقبت الهزيمة في الكلاسيكو من الغريم التقليدي ريال مدريد.