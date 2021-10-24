تشهد الملاعب الأوروبية اليوم (الأحد) 4 قمم كروية في الدوريات (الإسباني، والإنجليزي، والفرنسي، والإيطالي)، ويمثل يوما اسثنائيا لكرة القدم، وقد يحمل فيه أحداثا ساخنة، وسيحظى بمتابعة عشاق «المستديرة» في كافة أرجاء العالم.البداية من مواجهة «الكلاسيكو» بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، في مباراة فقدت بريقها برحيل النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنها ستحظى باهتمام عالمي كبير.إذ يستضيف البارسا خصمه الريال على استاد كامب نو، في الساعة 5:15 عصرا هذا التوقيت يتناسب مع «السوق الآسيوية».بعدها ستكون قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول، حيث يسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه مع فريقه، حينما يواجه كريستيانو رونالدو. وتعتبر ثاني المواجهات بين صلاح ورونالدو، منذ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عندما تعرض صلاح لإصابة في الكتف وغادر على إثرها من الملعب بالدموع.وستقام موقعة إنجلترا على استاد أولد ترافورد في مانشستر، في تمام الساعة 6:30 مساء، في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري.وتتواصل الإثارة بالمواجهة الفرنسية بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، في قمة الدوري، التي تشهد دائما تحديا كبيرا من قبل جماهير المدينتين في فرنسا. وستقام المباراة على استاد فيلودروم، ملعب مارسيليا، في الساعة 9:45 مساء، ومن المتوقع يواجه ليونيل ميسي وزملاءه أجواء جماهيرية صاخبة خلال اللقاء.وأخيرا في إيطاليا، سيواجه يوفنتوس حامل لقب الدوري إنتر ميلانو، في لقاء «قمة»، ويستضيف الإنتر خصمه يوفنتوس المتعثر في الساعة 9:45 مساء، على استاد جوسيبي مياتزا، في مواجهة تأكيد الذات.مواعيد المباريات