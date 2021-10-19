اتهم غاري نيفيل لاعبي مانشستر يونايتد بالتصرف مثل «الأطفال»، بعد خسارة الفريق 4-2 أمام ليستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتحدث لاعب الشياطين الحمر سابقاً في شبكة (سكاي سبورتس) عن وضع الفريق وانتقد المدرب أولي سولشاير على قراراته في المباراة، مثل البدء بهاري ماغواير الذي لم يستعِد نسق المباريات.وقال «لم يكن في المستوى. اللعب به أساسياً ربما بسبب نوبة ذعر من عدم تواجده هو أو فاران، ولكن لماذا يتم سحبه بين الشوطين؟ كان ذلك أكبر خطأ.. من المروع رؤية الفريق في هذه الصورة. يتركون مساحات في كل الأنحاء، ويسيرون في الملعب، وبخاصة من يلعبون في الأمام، إنهم مثل الأطفال بعد أن يدخل مرماهم هدف».ويستقبل يونايتد، الذي يحتل حالياً المركز السادس في البريمييرليغ، فريق أتالانتا الإيطالي غداً (الأربعاء) في دوري الأبطال.