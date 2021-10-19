كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن مبررات تعاقد النادي مع جاك غريليش من أستون فيلا، رغم أن الفريق يحظى بالفعل بوفرة في المواهب الهجومية.

وكان الإنجليزي الدولي غريليش أصبح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس الماضي بانضمامه إلى مانشستر مقابل 100 مليون جنيه استرليني (138 مليون دولار).

وحطم مانشستر سيتي رقمه القياسي في صفقات انتقالات اللاعبين رغم أنه يضم نجوماً بارزين أمثال رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين ورياض محرز وفيل فودين في مراكز الأجنحة الهجومية وخط الوسط المهاجم.

وقال غوارديولا، الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات خلال 4 أعوام، إن التعاقد مع لاعبين من الطراز الأول أمر ضروري من أجل الحفاظ على الانتعاش في الفريق الناجح.

وأوضح غوارديولا خلال تصريحاته قبل مباراة مانشستر سيتي المقررة أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، أن النادي تعاقد مع غريليش نظراً لكفاءته في الثلث الأخير، وهو قادر على سحب المنافسين والربط مع زملائه.

وأضاف غوارديولا: «لدينا عدة لاعبين لكننا أضفنا لاعباً آخر لأن أمامنا العديد من المباريات في عدة مسابقات. هو في عمر مثالي على الجميع أن يشعروا بالضغط من جانب اللاعبين الجدد، وعلى اللاعبين الجدد أن يدركوا ما فعله النادي. كل الأندية الكبيرة تفعل هذا».