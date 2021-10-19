كشفت مصادر صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يعاني من موجة إصابات قبل مواجهة ضيفه لايبزيغ اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وجاء في بيان أذاعه باريس سان جيرمان: «أصيب لياندرو باريديس في عضلة الفخذ اليمنى خلال آخر مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني، ومن المقرر أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة».وأضاف: «عانى نيمار جونيور من بعض الآلام في الفخذ منذ عودته من معسكر المنتخب البرازيلي، وسيتعين عليه تمديد فترة العلاج لبضعة أيام قبل العودة إلى التدريبات بشكل كامل».واختتم باريس سان جيرمان: «يواصل الإسباني سيرجيو راموس التدريبات الفردية تحت إشراف الطاقم الطبي بهدف العودة إلى التدريب الجماعي بعد بضعة أيام».