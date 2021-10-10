فاز منتخب إيطاليا، اليوم الأحد، على منتخب بلجيكا بهدفين لهدف، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية الذي احتضنه ملعب (جيوزيبي مياتزا) بمدينة ميلان الإيطالية.وتقدم نيكولا باريلا لبطل يورو 2020 في (د:47)، وأضاف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني من ركلة جزاء في (د:65).وقلص الفارق لمنتخب بلجيكا شارل دي كيتيلياري في (د:87).وخسر المنتخب الإيطالي أمام نظيره الإسباني في مباراة نصف النهائي بهدفين لهدف، في لقاء أبدع فيه مهاجم مانشستر سيتي فيران توريس، الذي وقع على ثنائية (لا روخا).من جانبه خسر المنتخب البلجيكي أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.وكانت كتيبة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز متفوقة في الشوط الأول بهدفين نظيفين، لكن ديديه ديشامب قاد لاعبيه نحو قلب الطاولة في الشوط الثاني واقتناص بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.ويلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا مساء اليوم في نهائي النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.