بعثت صفقة استحواذ المجموعة الاستثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أملا جديداً في نفوس مشجعي النادي الإنجليزي العريق الذي ظل بعيدا عن الألقاب الكبيرة لعقود. ويعول مشجعو النادي الذين احتشدوا أمس بالآلاف في ساحات استاد جيمس بارك للاحتفال بالصفقة الكبرى على الإدارة الجديدة للنادي في إعادته لمكانته الطبيعية بين أندية البريميرليغ ومنصات البطولات. وأبدت الجماهير فرحتها عبر الغناء أمام ملعب النادي في نيوكاسل والتعبير عن قدرتها أخيرا على التخلص من فترة تعد من الأسوأ بالنسبة لها في تاريخها بعد الهبوط مرتين خلال 15 عاما.

واحتفى عدد من أساطير النادي بانتقال ملكية النادي لملاك جدد، وكان ألان شيرر أبرز أساطير النادي والدوري الإنجليزي من أوائل السعداء بالاستحواذ، إذ كتب في تغريدة له على «تويتر»: «نعم، نستطيع أن نجرؤ على الأمل مجددا».

وأبدى لاعب الوسط الإنجليزي روب لي سعادته وهو الذي قضى 10 أعوام بقميص نيوكاسل عبر تغريدة نشر فيها «تم الاستحواذ» مرفقا صورة له بقميص نيوكاسل عندما كان لاعبا إلى جانب ألان شيرر.

وقال حارس المرمى الأيرلندي شاي غيفن: «لقد مر وقت طويل ونحن ننتظر ولكن أخيرا حصلت الجماهير على الذي تستحقه، ملاك يريدون أن يضعوا نيوكاسل في القمة مجددا حيث ينتمي ولديهم الطموح لمقارعة الكبار. أوقات رائعة لجماهير التون البيضاء والسوداء».