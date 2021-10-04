ذكرت صحيفة ماركا أن نادي برشلونة الإسباني لا يزال مدينًا بما يصل إلى 115 مليون يورو لانتقالات لاعبين مختلفين خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من تخفيض ديونهم لأندية أخرى بنسبة 28.4%.

وسيقدم جوان لابورتا والمدير العام لبرشلونة فران ريفرتر نتائج تقرير التدقيق الأخير للنادي أمام وسائل الإعلام بعد غد (الأربعاء) وهذه إحدى التفاصيل التي تم تسريبها مسبقًا.

وفقًا للصحيفة هناك مبلغ 39 مليون يورو مستحق ليوفنتوس مقابل توقيع ميراليم بيانيتش، و32 مليون يورو مستحقة لأياكس لشراء فرينكي دي يونج، و16 مليون يورو أخرى للنادي الهولندي لسيرجينو ديست و13 مليون يورو لا تزال مستحقة لليفربول لتوقيع فيليب كوتينيو.

ويبدو الأمر طبيعيا تماما بحسب الصحيفة، حيث يتم دفع مبالغ الانتقالات عادةً على مدار عدة سنوات، ولكن مشكلة النادي الكتالوني هي أنه لا يزال يتعين عليه دفع بعض المبالغ الكبيرة.

وسجل برشلونة خسارة 481 مليون يورو في موسم 2020/2021، حيث تم تخفيض ميزانيته لعام 2021/2022 من مبلغ 1047 مليون يورو قبل جائحة كوفيد-19 إلى 765 مليون يورو.

وعلى الرغم من خفض برشلونة لفاتورة الأجور بنسبة 24% إلى 470 مليون يورو، فقد سجل البلوغرانا خسائر بلغت 578 مليون يورو خلال العامين الماضيين.