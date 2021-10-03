أوقف رين قطار باريس سان جيرمان وكسر سلسلة انتصاراته بالفوز عليه مساء اليوم الأحد بثنائية نظيفة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.وعلى أرضية ملعب روازو بارك معقل رين، سجل جايتان لابورد الهدف الأول لأصحاب الأرض (د:45)، ثم أحرز فلافيان تيه الهدف الثاني لرين مع بداية الشوط الثاني (د:46).وسعى ماوريسيو بوكيتينو للضغط من أجل إنقاذ الموقف وألغى الحكم هدفاً لكيليان مبابي (د:69)، قبل أن يلغي ركلة جزاء للابورد في المنعطف الأخير من المباراة (د:83).بهذه النتيجة، يرفع رين رصيده إلى 12 نقطة يرتقي بها للمركز السابع من جدول (ليغ آ)، بينما تجمد رصيد البي إس جي عند 24 نقطة لكنه لا يزال في الصدارة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه لينز.